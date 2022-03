Ronda w Wieluniu. Wiemy, gdzie mogą powstać kolejne FOTO

Dwa ronda powstały w ramach przebudowy ul. ks. J. Popiełuszki, następne dwa - na Krakowskim Przedmieściu. Ruch okrężny planuje się na kolejnych skrzyżowaniach, choć na dziś nie są to inwestycje z określonymi terminami realizacji. Na ronda miałyby docelowo zostać przebudowane połączenia ulic Głowackiego-Krakowskie Przedmieście, Częstochowska-Popiełuszki oraz Sieradzka-Ciepłownicza.

To pierwsze rondo miałoby powstać we współpracy dwóch samorządów - gminy jako zarządcy Krakowskiego Przedmieście i województwa, które zawiaduje ul. Głowackiego. W ostatnim czasie do ratusza wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi robocza wersja umowy określającej zasady realizacji inwestycji. Burmistrz Paweł Okrasa mówił, że samorządy mają złożyć się po połowie na wykonanie dokumentacji technicznej i wykup nieruchomości. Natomiast roboty budowlane województwo jest gotowe sfinansować w 70 proc., pozostałe 30 proc. byłoby na barkach gminy. Najbliższy czas pokaże, czy samorządy dojdą do porozumienia.