„Romantyczność z Mistrzem Adamem” . Koncert Bożeny i Lecha Makowieckich w Wieluniu

Liczna publiczność wysłuchała w piątek koncertu Lecha i Bożeny Makowieckich „Romantyczność z Mistrzem Adamem” . Artystom na scenie towarzyszył Leszek Bolibok.

Koncert organizowany przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbył się w Kino-Teatrze Syrena.

„Romantyczność z Mistrzem Adamem” to kilkanaście wierszy Adama Mickiewicza, do których muzykę skomponował Lech Makowiecki. Utwory, których wysłuchała publiczność w Wieluniu to poezja ubrana w rozmaite gatunki muzyczne takie jak: blues, reggae, country, rock, poezję śpiewaną, czy folk.