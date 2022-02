Repertuar kina Syrena w Wieluniu od 11 do 17 lutego. Zobacz, co będzie grane[PLAKATY, ZWIASTUNY]

Kino wprowadziło promocję na ferie. Od 14 do 17 lutego trzy filmy dla dzieci będzie można obejrzeć kupując bilet za jedyne 6 zł. To filmy: Pszczółka Maja: Mały wielki skarb, W 80 dni dookoła świata i Chłopiec z chmur. Bilety na pozostałe filmy są w cenie od 15 do 22 zł. Szczegóły na plakacie.