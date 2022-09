Remonty dróg w Wieluniu. Ulica Długosza doczekała się nowej nawierzchni

Mieszkańcy osiedla przy dawnej cukrowni wreszcie doczekali się równej drogi. W ostatnich dniach wykonany został porządny remont ul. Jana Długosza na długości ponad 300 metrów (od ul. Fabrycznej do Cukrowniczej).

Stan gminnej drogi, która w dalszym ciągu stanowi jedyny dojazd do zakładów w byłej cukrowni, wołał już o pomstę do nieba. Pisaliśmy o tym w lutym . Padły wtedy zapowiedzi, że zamiast doraźnego łatania dziur wykonana zostanie nowa jezdnia.

Wiosną do budżetu gminy wprowadzono zadanie pod nazwą „Wykonanie nakładek na drogach gminnych”, pod którą kryją się remonty czterech odcinków zniszczonych jezdni. W Wieluniu oprócz ul. Długosza do gruntownego liftingu wytypowano ul. Krasińskiego, pozostałe to ul. Podlasie w Gaszynie oraz droga w Rychłowicach.

Inwestycje nie ograniczają się tylko wymiany nawierzchni asfaltowej. W niektórych miejscach uwzględniono także remonty chodników i zjazdów do posesji.