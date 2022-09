Recydywa i kasowanie punktów dwa lata od zapłacenia mandatu. Kolejne zmiany w taryfikatorze

Od 17 września w życie wejdą zmiany w przepisach o ruchu drogowym. Będą one dotyczyć między innymi sposobu kasowania zgromadzonych punktów. Zgodnie z nowymi zasadami, będą one kasowane po dwóch latach od uregulowania mandatu, a nie jak to było dotychczas, od daty popełnionego wykroczenia. Zniesione będą również szkolenia, po odbyciu których liczba punktów otrzymanych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu. Wprowadzone zostanie także pojęcie recydywy.

Sytuacja ta dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu 2 lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy- informuje Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.

Recydywa dotyczy np. przekroczenia prędkości o: