Ranking wydatków ze środków UE. Osjaków zdecydowanym liderem w powiecie wieluńskim

Najnowszy, opublikowany w tym roku ranking wydatków samorządów ze środków unijnych w przeliczeniu na mieszkańca obejmuje wydatki z lat 2014-2021. W kategoriach gmin wiejskich pierwsze miejsce zajmuje gmina Puńsk (woj. podlaskie) z kwotą ponad 10 tys. zł per capita.

Spośród wszystkich gmin powiatu wieluńskiego najlepiej wypadł Osjaków. Samorząd zajął 79. miejsce na ponad półtora tysiąca gmin wiejskich, a kwota wydanych środków unijnych na mieszkańca wyniosła tu ponad 3 tys. 900 zł.

Bardzo dobry wynik osiągnęła też gmina Wierzchlas, która zajęła 211 pozycję z kwotą ponad 2,8 tys. zł.

Wśród gmin wiejskich naszego powiatu najsłabiej w zestawieniu wypadła gmina Ostrówek z kwotą niecałych 590 zł na mieszkańca i 1330 miejscem w zestawieniu. To i tak wynik lepszy od gminy Wieluń sklasyfikowanej w kat. miast powiatowych, która w analizowanym okresie wydała per capita nieco ponad 370 zł zajmując w swojej kategorii 247 miejsce na 267 samorządów. Warto zaznaczyć, że w tej kategorii kwoty per capita wśród liderów są znacznie niższe, niż w kat. gmin wiejskich. Najlepiej wypadły tu Poddębice z kwotą ponad 4 tys. 400 zł "na głowę".