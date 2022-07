Pyszne i tanie potrawy idealne na upalne dni

Szukasz pomysłu na obiad w upalny dzień? Schabowy i mielony zwyczajnie ci się przejadł? A może chcesz zaoszczędzić na produktach? Sprawdź, jakie pyszne dania można przygotować szybko i za niewielkie pieniądze.

Zapiekanka z cukinii i mięsa mielonego

Składniki: 500 g mięsa mielonego wieprzowo-wołowego 1 cebula 1 łyżka masła 2 ząbki czosnku 2 cukinie 10 łyżek sosu pomidorowego sól, pieprz, chili, oregano, bazylia 50 g sera żółtego

Sposób przyrządzenia: Cukinie myjemy i kroimy w grubsze plasterki. Następnie wrzucamy je na patelnię, dolewamy troszkę wody, lekko solimy i chwilę podgotowujemy, po czym odcedzamy. Na drugiej patelni rozpuszczamy masło i dajemy pokrojoną w kostkę cebulę. Gdy cebula nam się zeszkli dodajemy drobno posiekany czosnek. Do całości wrzucamy mięso mielone i chwilę dusimy. Mięso przyprawiamy solą, pieprzem, chili, oregano i bazylią. Na koniec dodajemy do smaku 2 łyżki sosu pomidorowego. Dno naczynia do zapiekania pokrywamy sosem pomidorowym. Na sos układamy plastry cukinii, następnie mięso mielone, sos pomidorowy i kolejną warstwę cukinii, mięsa i sosu. Wierzch zapiekanki posypujemy startym serem żółtym. Pieczemy przez 20 minut w temp. 180 stopni.

Kotleciki z ziemniaków

Ziemniaki cebula masło bułka tarta olej Na patelni rozgrzać masło, podsmażyć posiekaną cebulę Ziemniaki obrać i ugotować w osolonej wodzie, odcedzić, przecisnąć przez praskę, ostudzić.Z masy ziemniaczanej formować nieduże kotleciki, obtaczać w bułce tartej. Smażyć z obu stron na złoty kolor na rozgrzanym oleju. Podawać z sosem pomidorowym

Kotleciki z jajek

Składniki: 5 ugotowanych na twardo jajek. 1 jajko surowe. sól i pieprz. 1 łyżka bułki tartej. 1 łyżka posiekanej natki pietruszki lub koperku. 1 łyżka posiekanego szczypiorku. bułka tarta do obtoczenia, masło klarowane do smażenia. Jajka obrać i ugnieść widelcem. Dodać surowe jajko, bułkę tartą i zieleninę. Można dodać także starty żółty ser. Następnie uformować kotleciki, obtoczyć ww bułce i smażyć na maśle.

Kotleciki z białej kiełbasy z sosem chrzanowym

Składniki na kotleciki:1/2 kg surowej białej kiełbasy 1 jajko surowe 1 łyżeczka papryki słodkiej mielonej 3 ząbki czosnku pieprz, sól majeranek ok. łyżeczki mąka pszenna składniki na sos: 200 ml bulionu 2 łyżki masła 1,5 łyżki mąki pszennej 2-3 łyżki chrzanu 2 łyżki śmietany pieprz, sól

Sposób przyrządzenia: Kiełbasę wyciskamy z flaków do głębokiej miseczki. Dodajemy jajko, paprykę, rozgnieciony czosnek, sól, pieprz i majeranek. Całość dobrze mieszamy. Formujemy małe kuleczki. Obtaczamy je w mące pszennej i pieczemy na patelni Na czystej patelni rozpuszczamy masło do sosu chrzanowego. Następnie zasypujemy je mąką pszenną i mieszamy. Całość zalewamy bulionem. Chwilę gotujemy, po czym dodajemy chrzan. Ponownie mieszamy. Na koniec dodajemy śmietanę. Doprawiamy solą i pieprzem.

Lazania

Płaty makaronu wrzucamy na chwilę do wrzątku. Następnie układamy w naczyniu żaroodpornym. Na płaty nakładamy warstwę mięsną ( mięso mielone przesmażone z cebulką, czosnkiem i sosem pomidorowym) a następnie sos beszamelowy. Następnie ponownie kładziemy płaty makaronu a na nie szpinak( przesmażony na maśle z czosnkiem). Czynność powtarzamy aż do wyczerpania składników.

Zupa rybna z kuleczkami

Składniki : Mrożona lub świeża ryba 1,5 litra wody 1 marchew pokrojona w kosteczkę Kawałek selera pokrojony w kosteczkę 1/2 cebuli Kawałek pora pokrojony w krążki Łodyga trawy cytrynowej Kawałek imbiru pokrojony w plastry Czerwona pasta curry Sos rybny, sos sojowy lub ostrygowy Bułka tarta

Sposób przyrządzenia: Do gotującej się wody wrzucamy 2 płaty ryby, wcześniej odmrożone i pokrojone na mniejsze kawałki, a także warzywa. Całość gotujemy około pół godziny. Doprawiamy czerwoną pastą curry ( ok 2-3 łyżeczki, w zależności od tego, jak ostrą zupę chcemy uzyskać), a także sosem rybnym i sosem sojowym lub ostrygowym. Wyciągamy trawę cytrynową oraz imbir. Kolejne 2 płaty dobrze osączamy. Wkładamy je do blendera i miksujemy na papkę. Mieszamy z 1 łyżeczką czerwonej pasty curry oraz 3 łyżkami bułki tartej. Jeśli konsystencja wydaje się zbyt rzadka dodajemy jeszcze odrobinę bułki tartej. Z tak przygotowanej papki robimy małe kuleczki. Każdą z nich obtaczamy w bułce tartej i opiekamy na oliwie. Zupę podajemy z makaronem i kuleczkami.

Zupa szczawiowa

2 litry wody.

mięso na wywar/ żeberka lub mięso drobiowe

włoszczyzna (2 marchewki, 1 pietruszka, kawałek pora i selera)

1 cebula

2 listki laurowe

2 ziela angielskie

4-5 garści świeżego liści szczawiu

1/2 kostki masła

50 ml śmietany 30%

Sposób przygotowania:

Bulion ugotować. Szczaw wypłukać, przesmażyć na maśle. Bulion przecedzić, wrzucić do niego przesmażony szczaw. Chwilę pogotować i doprawić do smaku. Zgodnie z uznaniem zmiksować lub pozostawić zupę z listkami. Dodać śmietanę.

[polecony]21685299[/polecony]

Ravioli

Składniki:

300 g mąki pszennej

2 jajka + 1 żółtko

1 łyżeczka soli

3 - 4 łyżki wody

1 białko jaja

Mąkę przesiać na stolnicę, posolić, zrobić wgłębienie, w które wbić jajka i żółtko. Zagnieść ciasto mocząc ręce w wodzie i ewentualnie dodając po łyżce wody, aby ułatwić połączenie się składników. Uformować kulę z ciasta, zawinąć w ściereczkę i odstawić na 1 godzinę. Po tym czasie ciasto odpocznie i znacznie nabierze miękkości.Ciasto podzielić na 4 części, każdą rozwałkować wałkiem na bardzo cienki placek na podsypanej mąką stolnicy. Połowę każdego placka posmarować białkiem, na posmarowanej połówce ułożyć po łyżeczce dowolnego nadzienia w odstępach 2 - 3 cm od siebie. Przykryć drugą połową ciasta, palcami docisnąć przestrzenie pomiędzy nadzieniem, radełkiem lub nożem wyciąć kwadraty z ciasta, z farszem znajdującym się w centrum.Zagotować osoloną wodę, włożyć porcję ravioli i gotować przez około 4 minuty, aż będą miękkie, ale nie rozgotowane.

Jajeczne muffiny

Składniki:

szynka (np. Biebrzówka od JBB)

jajka

suszone pomidory

dowolne kiełki

pieprz i sól

Sposób przygotowania:

Szynkę kroimy w cienkie plasterki. Foremkę na muffinki smarujemy oliwą i wykładamy plastrami szynki. Na szynkę układamy pokrojone suszone pomidory. Następnie do każdej foremki wbijamy po jednym jajku. Doprawiamy solą oraz świeżo mielonym pieprzem. Zapiekamy w nagrzanym do 180 °C piekarniku przez około 20 minut. Gotowe muffinki przystrajamy na wierzchu kiełkami.

Pasztet w cieście francuskim z dodatkiem żurawiny

Składniki:

pasztet pieczony (np. od JBB)

opakowanie ciasta francuskiego

jajko do smarowania

konfitura żurawinowa

czarnuszka

rukola

Sposób przygotowania:

Rozłóż ciasto francuskie i zawiń w nie cały pasztet pieczony. Wierzch posmaruj rozmąconym jajkiem i posyp czarnuszką. Całość zapiekaj ok. 25 minut w piekarniku rozgrzanym do 180°C.Podawaj z rukolą (do dekoracji) oraz żurawiną.

Hot dogi z kiełkami

Składniki:

2 podłużne bułki pełnoziarniste

2 parówki (np. Polanki od JBB)

liście sałaty rzymskiej

garść kiełków

2 ogórki kiszone

1/2 żółtej papryki

4 pomidorki koktajlowe

cebula dymka

Składniki na sos:

2 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżka ketchupu

1 łyżeczka musztardy

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzewamy do 230°C. Bułki przekrawamy na pół i wkładamy do nagrzanego piekarnika na 2 minuty, aby się przyrumieniły. Gotujemy parówki. Paprykę kroimy w paseczki, ogórki w plasterki, pomidorki przekrawamy na pół, a cebulkę siekamy. Wszystkie składniki na sos mieszamy i smarujemy nimi bułki. Następnie nakładamy na nie sałatę, parówkę, paprykę, ogórki i pomidory. Na koniec dodajemy kiełki.

Fajerczak z farszem z kiełbasą i pieczarkami

Składniki:

Składniki na ciasto:

250 g mąki

płaska łyżeczka soli

1/2 łyżeczki sody

125 ml zsiadłego mleka

Składniki na farsz:

300 g kiełbasy śląskiej spec (np. od JBB Bałdyga)

300 g pieczarek

1 cebula

łyżka smalcu

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki zagniatamy na jednolite ciasto, zostawiamy pod przykryciem na jakiś czas. Ciasto przekładamy na stolnicę, kroimy na kawałki i rozwałkowujemy na mniejsze placuszki. Smażymy na suchej patelni na wolnym ogniu z obu stron. Kiełbasę kroimy w plastry, pieczarki na ćwiartki i cebulę w pióra. Podsmażamy wszystko na smalcu, aż do zrumienienia. Gotowe fajerczaki podajemy

z przygotowanym farszem.

Pajda ze smażoną kiełbasą

Składniki:

kiełbasa swojska (np. od JBB Bałdyga)

2 cebule

kilka ogórków konserwowych

smalec do smażenia

szczypiorek

ulubione pieczywo

Sposób przygotowania:

Kiełbasę pokrój w talarki. Cebulę pokrój w piórka. Na smalcu podsmaż kiełbasę, po chwili dodaj do tego cebulę. Smaż kilka minut. Na pieczywie ułóż smażoną kiełbasą z cebulą. Na to ułóż plasterki ogórka i szczypiorek.

Pierogi

Składniki na ciasto

Mąka

Ciepłe mleko

Olej

Sól

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!