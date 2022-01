Ptasia grypa coraz bliżej. W powiecie wieluńskim wyznaczono obszar zagrożony i zapowietrzony

Ptasia grypa w Dzietrzkowicach. W powiecie wieluńskim wyznaczono obszar zapowietrzony i zagrożony

Powiat wieluński jest w obszarze zagrożenia ptasią grypą. Choroba ptactwa, która może dziesiątkować stada drobiu została stwierdzona w sąsiednim powiecie wieruszowskim. Chodzi o ognisko w Dzietrzkowicach w gminie Łubnice, sąsiadującej z gminami: Biała, Mokrsko i Skomlin. Ponieważ gminy dzieli zaledwie 7 km decyzją wojewody łódzkiego gminy te objęto obszarem zagrożenia i zapowietrzenia. Służby weterynaryjne będą prowadzić tam kontrole w gospodarstwach. Powiatowy Lekarz Weterynarii Grzegorz Łuczak przypomina również o obowiązku rejestracji hodowli drobiu.

Okazuje się, że najbliżej ogniska choroby jest obszar zapowietrzony, który obejmuje swoim zasięgiem kilka miejscowości w gminie Skomlin. Są to: Bojanów, Ług, Bolkowszczyzna, Skomlin (część południowo-zachodnia ograniczona ul. 13 Grudnia do ul. Tysiąclecia, dalej do ul. Adama Kukulskiego, ul. Alfonsa Olejnika Babicza i dalej wzdłuż ul. Częstochowskiej do granicy obrębu), Skomlin Drugi, Grudzie, Toplin, Zadole. Obowiązują tu odpowiednie zakazy i nakazy.