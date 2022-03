Przekroczył prędkość w Widoradzu. 46-latek z mandatem 2,5 tysiąca złotych

46-latek został namierzony w miejscowości Widoradz, 27 marca. Kierujący volkswagenem passatem przemieszczał się w obszarze zabudowanym z prędkością 123 km/h, przekraczając tym samym dopuszczalną prędkość o 73 km/h.

Mundurowi zatrzymali go do kontroli drogowej. Za kierownicą volkswagena siedział 46-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego. Mężczyzna w związku z popełnionym wykroczeniem ukarany został mandatem karnym w wysokości 2500 złotych, otrzymał również 10 punktów karnych oraz stracił swoje uprawnienia do kierowania na 3 miesiące- informuje Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.