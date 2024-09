Przegląd prasy z Wielunia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.09.2024

Reparacje wojenne były głównym tematem wyjazdowego posiedzenia Rady ds. Samorządu Terytorialnego Narodowej Rady Rozwoju, które odbyło się 1 września w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. W trakcie posiedzenia Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że największa strata, jaką Polska poniosła w wyniku niemieckiej agresji to trudna do oszacowania strata ludzka. Duda podnosił, że poza przebaczeniem, o które Niemcy wielokrotnie prosili konieczne jest także zadośćuczynienie, a ta sprawa, jak mówił, nie została jeszcze załatwiona.

Tenisowy turniej US Open 2024 rozegrany zostanie w tym roku w dniach 26 sierpnia - 8 września. To ostatnia impreza Wielkiego Szlema w tym sezonie. Na kortach w Nowym Jorku do gry w singlu kobiet przystąpi 128 tenisistek. Wybraliśmy najpiękniejsze z nich - zobacz zdjęcia w GALERII.