Przegląd prasy 26.01.2022 Wieluń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wielunia

W Wieluniu szykuje się ciekawe środowe popołudnie. Wizytę w mieście, w związku z zamiarem zorganizowania tutaj kontrowersyjnej Gali MMA -VIP 4 zapowiedział dziennikarz Krzysztof Stanowski. Ma się on spotkać z burmistrzem Pawłem Okrasą. Chce także porozmawiać z mieszkańcami. Na to spotkanie wybiera się również Michał Baron znany jako Boxdel. Czy można się spodziewać także Najmana?

Jak tworzą się burze? Jak są klasyfikowane? Poddębicko-Łęczyccy Łowcy Burz przygotowali ciekawe opracowanie, które odpowiada na te pytania. Okazją do stworzenia opisu była oczywiście styczniowa śnieżna nawałnica, która przetoczyła się w połowie miesiąca nad Polską, przynosząc nie tylko straty, ale i zaskoczenie, że taki pogodowy incydent jest możliwy także zimą. Dziękujemy za możliwość udostępnienia i zachęcamy do lektury.

Piłkarze ręczni MKS Wieluń przegrali swój pierwszy mecz ligowy w 2022 r. Była to piąta z rzędu porażka drużyny w Lidze Centralnej. Zobaczcie w galerii zdjęcia z sobotniego pojedynku z Żukowem

Marta Chodorowska to dla widzów przede wszystkim pełna pasji córka wójta z kultowego serialu "Ranczo". Już wkrótce zobaczymy ją w zupełnie innej odsłonie. Aktorka dołączyła do obsady lubianego serialu "M jak miłość". - Cieszę się, ponieważ to rola zupełnie inna, niż te, które grałam do tej pory - mówi.

Karolina Bielawska w 2019 roku otrzymała tytuł Miss Polonii, teraz ma szansę zostać najpiękniejszą kobietą na świecie. Poznaj naszą kandydatkę i zobacz, kiedy odbędzie się gala Miss World 2021.