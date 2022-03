Przegląd prasy 2.03.2022 Wieluń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wielunia

Naddniestrze to separatystyczne samozwańcze państewko, przez nikogo nieuznawane, leżące w granicach Mołdawii. Długi, stosunkowo wąski pas terytorium wciśnięty między Dniestr a Ukrainę. Ale są tam rosyjscy żołnierze i prorosyjskie siły separatystów. W jakim stopniu zagrażają Ukrainie w toczącej się wojnie?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wieluniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wojna rozpętana przez Rosję stawia również wyzwania przed wieluńskimi przedsiębiorstwami, które zatrudniają rzesze Ukraińców. Władze miasta zorganizowały spotkanie z właścicielami i przedstawicielami firm, na którym omówiono możliwości organizowania pomocy dla uchodźców.

Gdy zgodnie z zapowiedzią, 25. lutego na Netflixa trafił serial „Wikingowie: Walhalla”, stało się coś, co było zupełnie oczekiwane: produkcja stała się hitem. Choć opowiada o innych czasach aniżeli pierwowzór „Wikingowie”, fani nordyckich powieści oszaleli. Zobacz kim są nowe postacie hitu i jak wyglądają prywatnie. Poznajcie obsadę serialu „Wikingowie: Walhalla”.

Stolica Kijowa powoli zamienia się w twierdzę. Ludzi z bronią i żółtymi opaskami jest w Kijowie coraz więcej. Codziennie zgłaszają się setki, młodzi, starzy, ojcowie z synami, są też matki, córki. Wystarczy napisać na zwykłej kartce długopisem: kim się jest, podać telefon, adres i - co ważne - opisać swoje doświadczenie bojowe czy inne przydatne umiejętności na wojnie. Potem dostają telefon zwykle o przyjęciu do struktur samoobrony, dostają broń. I ruszają, by bronić Ojczyzny.