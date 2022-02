Przegląd prasy 2.02.2022 Wieluń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wielunia

Prasówka 2.02 Wieluń: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wieluniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa reklamuje gminę jako "raj podatkowy" dla firm transportowych. Niskimi podatkami od środków transportu próbuje przyciągnąć do Wielunia firmy z innych miejscowości. I robi to skutecznie. Takie firmy "przeniosły" się już do Wielunia między innymi z gminy Ostrówek. Problem w tym, że przeniosły się fikcyjnie i jedynie podatki płacą w gminie Wieluń. Wójtowie i burmistrzowie z kilku powiatów postanowili interweniować i skierują do burmistrza i radnych pismo w tej sprawie. Jeśli to nie przyniesie skutku, sprawę zgłoszą do Ministerstwa Finansów i prokuratury. - Nie może być tak, że te firmy rozjeżdżają w naszych gminach drogi, które nie mało nas kosztują, a podatki płacą w Wieluniu. To nie tylko nieetyczne, ale niezgodne z prawem - mówi Burmistrz Działoszyna Rafał Drab. Burmistrz Okrasa twierdzi z kolei, że firmy transportowe prowadzą działalność na terenie całego kraju, a często i poza jego granicami, więc ten argument go nie przekonuje.