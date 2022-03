Przegląd prasy 19.03.2022 Wieluń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wielunia

To jedna z najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia. Anna Pentz dała się poznać widzom najpierw jako Michalina z "Barw szczęścia", a następnie skradła serca widzów w roli Anny Kowalik w "Pierwszej miłości". Młoda aktorka ma wszystko, czego potrzeba do powodzenia w tym zawodzie: zarówno talent jak i nietuzinkową urodę!

Dzień bez plecaka zaczyna opanowywać nasze szkoły. To zabawa, w której uczniowie, a czasem też nauczyciele, przychodzą do szkoły jak zwykle, przynosząc ze sobą to co potrzebne na lekcjach, ale nie mogą używać plecaka ani torby. Musza wykazać się inwencją.