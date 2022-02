Przegląd prasy 17.02.2022 Wieluń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wielunia

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje ze środy

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.02, w Wieluniu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostrzeżenie dla mieszkańców powiatu wieluńskiego i okolic. Silny wiatr da się we znaki”?

Prasówka Wieluń 17.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ostrzeżenie dla mieszkańców powiatu wieluńskiego i okolic. Silny wiatr da się we znaki Ma zacząć się już nad ranem w czwartek, 17 lutego i dawać się we znaki aż do późnych godzin popołudniowych. Mowa o silnym wietrze sięgającym w porywach do 100 km/h.

📢 Plebiscyt Pupil Roku. Oto liderzy z powiatów wieluńskiego, pajęczańskiego i wieruszowskiego Zwierzaki naszych Czytelników mogą trafić na strony pięknego albumu. Do zdobycia są też atrakcyjne nagrody 📢 Feryjne warsztaty czytelniczo-rękodzielnicze w Masłowicach W Masłowicach odbyły się pierwsze z cyklu feryjnych zajęć w filiach Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu

Prasówka 17.02 Wieluń: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wieluniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kto rozpoznaje? KMP w Łodzi prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości tych osób Kto rozpoznaje ? Policjanci z Komendy Miejskiej Policji poszukują osoby widoczne na zdjęciach. Znasz ich tożsamość? W galerii publikujemy pierwszą część wizerunków osób, które dopuściły się przestępstw w 2021 roku.

📢 Burmistrz Wielunia pozywa władze powiatu. Spór o drogi skończy się przed sądem Reprezentująca gminę Wieluń kancelaria prawna skierowała do sądu pozew przeciwko powiatowi wieluńskiemu. Gmina domaga się blisko 3 mln zł za przebudowę trzech dróg. Powiat miał partycypować w kosztach inwestycji, co ustalono na początku 2019 roku. Wicestarosta wieluński Krzysztof Dziuba jest przekonany, że gmina nie ma podstaw do żądania od powiatu pieniędzy.

📢 Wypadek w Józefowie, gm. Pątnów. Kierowcę opla zabrał śmigłowiec ratowniczy W miejscowości Józefów, gm. Pątnów, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Dwie osoby podróżujące oplem trafiły do szpitala 📢 Kontrola policyjnych patroli w Wieluniu potwierdziła nieprawidłowości. Wszczęte zostały dwa postępowania dyscyplinarne Kontrola potwierdziła nieprawidłowości w wieluńskiej policji przy realizacji patroli pieszych finansowanych z budżetu gminy. W efekcie wszczęto m.in. dwa postępowania dyscyplinarne wobec funkcjonariuszy. Burmistrz zapewnia, że nie chce zrywać współpracy z komendą.