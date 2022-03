Przegląd prasy 13.03.2022 Wieluń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Wielunia

Mieszkańcy okolic Kijowa, Charkowa i Żytomierza przyjechali w nocy z piątku na sobotę do Łodzi specjalnym pociągiem – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. To pierwszy skład łódzkiej kolei, który przywiózł osoby z przejścia granicznego w Dorohusku. I już trzeci, który dotarł ze wschodniej granicy naszego kraju.

Mieszkańcy okolic Kijowa, Charkowa i Żytomierza przyjechali w nocy z piątku na sobotę (11-12 marca) do Łodzi specjalnym pociągiem. To pierwszy skład łódzkiej kolei, który przywiózł osoby z przejścia granicznego w Dorohusku. Przyjechało nim ok. 300 Ukraińców uciekających przed wojną w ich kraju.