Promocja nowego tomiku wierszy Niny Pawlaczyk 27 maja w wieluńskiej bibliotece

Janina Pawlaczyk urodziła się w Wierzchlesie. Jest absolwentką LO im. T. Kościuszki w Wieluniu i Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończyła filologię polską oraz studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Po ukończeniu studiów w 1967 roku osiedliła się w Wieluniu, gdzie mieszka do dziś. Pracowała jako polonistka i nauczyciel-bibliotekarz, najpierw w Zespole Szkół Budowlanych, potem w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Długosza. Cieszyła się sukcesami uczniów, gdy przygotowani przez nią do poetyckich konkursów recytatorskich docierali do finału. Przez wiele lat była członkiem jury podczas międzyszkolnych przesłuchań konkursowych w WDK. Pierwsze próby poetyckie Nina Pawlaczyk opublikowała w piśmie studenckim "Agora". Pisywane w okresie pracy zawodowej wiersze okazjonalnie trafiały do szuflady. Autorka częściej sięgała po pióro po przejściu na emeryturę. W 2011 roku zadebiutowała tomikiem wierszy "Chwile ulotne". W kolejnych latach dzięki wsparciu wielu instytucji, a także osób prywatnych pani Ninie udało się wydać kolejne tomiki. Obecny jest już 11.