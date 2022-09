Projektują alternatywny dojazd do cmentarza w Wieluniu. Teraz mieszkańcy ul. Roosevelta są "uszczęśliwiani" zakazami postoju na jezdni

Powstaje dokumentacja projektowa dla alternatywnego dojazdu do cmentarzu w Wieluniu. Chodzi o budowę odnogi ulicy Polnej, czyli przedłużenia ul. ks. J. Popiełuszki w kierunku północnym. Gdyby powstał odcinek Polnej wraz z łącznikiem do cmentarza, nie byłoby konieczności dojeżdżania tam ulicą Roosevelta. Teraz, by zapewnić sprawną komunikację, mieszkańcy ul. Roosevelta są „uszczęśliwiani” zakazami postoju na jezdni.

Zaprojektowanie ulicy łączącej Polną z końcowym odcinkiem Roosevelta (w pobliżu cmentarza) ratusz zlecił w kwietniu br. Mowa o 150 metrach drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz zatokami postojowymi i urządzeniem zieleni. Zlecenie obejmuje także podziały geodezyjne, uzgodnienia i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji (ZRID). Za całość gmina zapłaci firmie projektowej 57,8 tys. zł.

Aktualnie ulica Roosevelta stanowi jedyny dojazd do cmentarza od strony kaplicy, gdzie są też parkingi. Przez lata dozwolone było parkowanie po jednej stronie drogi, co jednak zaburzało płynność i bezpieczeństwo ruchu kołowego. Zdarzało się, że pojazdy jadące z dwóch stron jednocześnie nie były w stanie się minąć.