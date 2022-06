Projekt Erasmus+ w ZS nr 3 w Wieluniu. Uczniowie odbyli miesięczne praktyki na Wyspach Kanaryjskich i w Saragossie ZDJĘCIA

23 czerwca w ZS nr 3 odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w ramach którego dwie grupy uczniów brały udział w miesięcznych praktykach zawodowych w Hiszpanii. Jesienią, od 10 września do 9 października, grupa 29 uczniów pod opieką nauczycielek Ewy Sztuki i Beaty Korytnej zdobywała doświadczenie zawodowe w Corralejo na Fuerteventurze, jednej z Wysp Kanaryjskich. W dniach 9 maja – 3 czerwca grupa 15 uczniów pod opieką Marii Mikody odbyła praktyki w Saragossie.

Młodzież kształcąca się na kierunkach technik teleinformatyk, technik handlowiec i technik spedytor doskonaliła swoje umiejętności zawodowe i językowe, pracując w różnych firmach prowadzonych przez hiszpańskich przedsiębiorców. Wymagało to nie tylko umiejętności zawodowych, ale także znajomości języka angielskiego. Było także doskonałą okazją do poznawania języka hiszpańskiego.

Ale udział w projekcie to nie tylko praca. Ważny element praktyk zagranicznych to również rozwijanie umiejętności zwanych kompetencjami miękkimi. Uczniowie, którzy w ramach projektu zapewniony mieli przelot do miejsca praktyk, zakwaterowanie i kieszonkowe na życie, musieli zadbać o siebie w czasie miesięcznego pobytu za granicą, odnajdując się w obcej sobie kulturze.

Uczestnicy projektu mieli również możliwość zwiedzania hiszpańskich atrakcji. Grupa z Fuerteventury poznawała specyficzną przyrodę wulkanicznych Wysp Kanaryjskich leżących na Atlantyku, grupa z Saragossy między innymi zwiedziła Madryt i Barcelonę.