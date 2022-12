Prawie 70 pięknych szopek bożonarodzeniowych autorstwa uczniów. Udany konkurs Muzeum Ziemi Wieluńskiej ZDJĘCIA

Niemal trzy tygodnie powstawała szopka, za którą 12-letnia Agata Preś otrzymała jedną z głównych nagród. Uczennicy szkoły w Kurowie pomagała mama. W świątecznej instalacji znajdziemy figurki wykonane własnoręcznie z masy solnej i naturalne materiały takie jak mech, kora, gałązki.

- Pomysły same przychodziły do głowy w trakcie tworzenia. Pierwsze miejsce to bardzo duże zaskoczenie – przyznaje Agata. Jej mama dodaje: - Najwięcej pracy było przy figurkach. To był bardzo miło spędzony czas, który doskonale wprowadził nas w świąteczny nastrój.

Konkurs rozstrzygnięto 6 grudnia w siedzibie Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali m.in. publikacje wydane przez MZW. Dyplomy uznania powędrowały także do nauczycieli, których zaangażowanie przyczyniło się do powodzenia konkursu.

Spotkanie prowadził dyrektor muzeum Jan Książek. Uczestniczyli w nim wiceburmistrz Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk i radny miasta Tomasz Grajnert, przewodniczący komisji kultury, oświaty i sportu. Nie zabrakło także gościa specjalnego – Mikołaja z workiem słodyczy.