Prawie 50. chętnych do służby wojskowej po sobotnim pikniku w Wieluniu Marcin Stadnicki

W miniona sobotę w całym kraju podczas akcji "Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej" złożono 1600 wniosków. Akcji zachęcającej do wstąpienia do wojska towarzyszyły pikniki zorganizowane w 32 miastach, w tym w Wieluniu, gdzie chętnych do służby także nie brakowało.