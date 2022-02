Prasówka Wieluń 28.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wieluniu nie minęło Cię nic ważnego

Już po raz trzecie pod pomnikiem Wieczna Miłość w Wieluniu odbyło się spotkanie "Solidarni z Ukrainą". W niedzielę do zebranych pod pomnikiem mieszkańców dołączył starosta wieluński Marek Kieler, który przekazał najważniejsze informacje dotyczące pomocy uchodźcom, która będzie koordynowana przez starostwo i Urząd Miejski w Wieluniu. Kieler wskazał też miejsce przeznaczone na magazynowanie darów.

Po ucieczce pod ostrzałem, siedmiokilometrowym marszu i 10. godzinach spędzonych na granicy w niedziele rano do Wielunia dotarła z Ukrainy rodzina z malutkim dzieckiem. Niestety ojciec dziecka nie mógł opuścić kraju. Ukraińska rodzina dzięki ludziom dobrej woli znalazła dach nad głową na terenie powiatu wieluńskiego. Mieszkańcy naszego regionu odpowiedzieli też na apel o przekazywanie darów.

Po raz pierwszy w historii Unia Europejska sfinansuje zakup broni i sprzętu, do kraju, który jest atakowany – poinformowała w niedzielę szefowa Komisja Europejskiej Ursula von der Leyen. – Pada w tej chwili kolejny mit, że Unia Europejska rzekomo nie zapewnia uzbrojenia wojskowego, właśnie to robimy – dodał Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.