Prasówka Wieluń 20.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wieluniu nie minęło Cię nic ważnego

Na 21 marca zaplanowano Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych w Wieluniu oraz Targi Pracy. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie młodzieży w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Odbiorcami będzie młodzież szkół ponadpodstawowych powiatu wieluńskiego. Będą warsztaty dla uczniów, które poprowadzą przedstawiciel uczelni. Organizatorami są: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu i OHP w Wieluniu.

Urząd Miasta i Gminy Wieluń oraz Wieluński Dom Kultury zapraszają w weekend 23 i 24 marca na Wielkanocny Jarmark. W tym roku odbędzie się on na Placu Kazimierza Wielkiego i potrwa dwa dni. To nowość w porównaniu do poprzednich lat. Wówczas organizowano go zazwyczaj w niedzielę.