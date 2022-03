Prasówka Wieluń 18.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wieluniu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Wieluń 18.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Koszyczek wielkanocny, czyli święconka to tradycja mocno zakorzeniona w naszej kulturze. W Wielką Sobotę zwyczajowo idziemy do kościoła na obrzęd poświęcenia pokarmów. Przypominamy, co powinno znaleźć się w koszyczku ze święconką i jak przebiega obrzęd poświęcenia pokarmów.