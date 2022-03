Prasówka Wieluń 10.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Wieluniu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 10.03 Wieluń: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Wieluniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Święto kobiet w Domu Seniora w Załęczu. Zobaczcie, jak seniorzy spędzili ten niezwykły dzień. W galerii znajdziecie także zdjęcia z przygotowań do Dnia Kobiet.

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło dzisiaj, 9 marca, w godzinach porannych na ulicy Przemysłowej w Wieluniu.

– Szukamy różnych, niekonwencjonalnych sposobów. Także samorządowcy z różnych części Polski przyjeżdżają i osobiście namawiają te osoby, żeby dotarły do ich miejscowości. Każdy sposób jest ważny. W tej chwili mamy trochę inną grupę osób, które docierają do Polski. Pierwsza grupa, która przybyła do naszego kraju, to byli ludzie, którzy w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna, ruszyli na granicę. Nie zaznali tragedii typowej wojny. Ci, którzy uciekają obecnie z Ukrainy, faktycznie uciekają przed bombami. I ci uchodźcy już są bardziej skłonni do tego, żeby dotrzeć do każdego miejsca w Polsce, byleby uzyskać spokój – powiedział polskatimes.pl wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Paweł Szefernaker.