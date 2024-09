Prasówka 1.09.2024 z całego tygodnia w Wieluniu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wielunia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.08 a 31.08.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „I Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu wieluńskiego ”?

📢 I Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu wieluńskiego Takiej frekwencji się nikt nie spodziewał! Ponad 300 młodych zawodników z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu wieluńskiego przystąpiło do sportowej rywalizacji w duchu fair play w ramach I Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych MDP. Obyły się one w Konopnicy i przyciągnęły liczne grono kibiców. Udział w zawodach wzięło 21 drużyn chłopięcych oraz 5 drużyn dziewczęcych. 📢 Wernisaż wystawy Sakralia z kościołów ziemi wieluńskiej w tym ze zbombardowanej fary W Muzeum Ziemi Wieluńskiej w piątek, 30 sierpnia odbył się wernisaż wystawy Sakralia z kościołów ziemi wieluńskiej w tym ze zbombardowanej fary. Wernisaż uświetnił koncert "Ocalić od zapomnienia" w wykonaniu Leszka Wolniaka (śpiew, melorecytacje, trąbka) i Tadeusza Karolczaka (gitara). Dzieła sztuki, wśród nich rzeźby z 1430 roku będzie można podziwiać do 24 listopada.

📢 Uwaga na utrudnienia związane z obchodami rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu Urząd Miejski w Wieluniu Informuje, że w związku z organizacją wieluńskich uroczystości 85. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, wystąpią czasowe ograniczenia w ruchu w centrum miasta. Pierwsze utrudnienia pojawiły się już wczoraj na placu Legionów. Sprawdźcie, które ulice będą zamknięte i jakie zmiany w ruchu zostały wprowadzone.

Tygodniowa prasówka 1.09.2024: 25.08-31.08.2024 Wieluń: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Wieluniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mnóstwo dobrej zabawy na 7. urodzinach Szczepu Harcerskiego "Piątka" w Wieluniu Mnóstwo atrakcji i dobrej zabawy towarzyszyło uczestnikom Pikniku Rodzinnego zorganizowanego z okazji 7. urodzin Szczepu Harcerskiego "Piątka" w Wieluniu. Było wspólne śpiewanie, przepyszny tort i wspólne świętowanie. Park im. Żwirki i Wigury w Wieluniu w piątkowe popołudnie 30 sierpnia tętnił życiem.

📢 Z ostatniej chwili ! Pożar domu w Mokrsku. Na miejscu interweniuje kilkanaście zastępów straży Pilne. W Mokrsku strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Wieluniu oraz lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych walczy z pożarem domu. Prawdopodobnie wszyscy domownicy zdążyli opuścić budynek. Ogień zajął poddasze domu jednorodzinnego. Mieszkańcy części miejscowości muszą liczyć się z przerwą w dostawie prądu. 📢 Otwarcie biura poselskiego Cezarego Tomczyka oraz Krzysztofa Habury w Wieluniu W piątek, 30 sierpnia przy Placu Legionów 1 w Wieluniu uroczyście otwarto biuro poselskie Cezarego Tomczyka, wiceministra MON oraz Krzysztofa Habury. To ważny moment, jak podkreślał Tomasz Kącki, przewodniczący KO w powiecie wieluńskim, ponieważ zarówno Platforma Obywatelska jak i Koalicja Obywatelska przez dłuższy czas nie miały takiej instytucji w Wieluniu. Na otwarciu pojawili się osobiście posłowie oraz wielu zaproszonych gości, w tym starosta wieluński Maciej Bryś i burmistrz Paweł Okrasa.

📢 Koło Gospodyń Wiejskich w Rychłocicach wróciło z nagrodą z ogólnopolskiego festiwalu ZDJĘCIA, VIDEO Koło Gospodyń Wiejskich w Rychłocicach jest wizytówką gminy Konopnica. Prężna działalność koła sprawia, że jego członkinie a jest ich aż 52, są zapraszane nie tylko na gminne, powiatowe, wojewódzkie, ale i ogólnopolskie imprezy. Przykładem jest Ogólnopolski Festiwal Drobiu w Uniejowie, gdzie w miniony weekend panie zachwyciły swoimi popisowymi daniami i znalazły się w gronie laureatów ogólnopolskiego festiwalu. Na tym jednak nie koniec sukcesów. 📢 Niewiadów chce produkować amunicję artyleryjską 155 mm do armatohaubic AHS Krab i dział K9 Thunder. ZDJĘCIA, VIDEO Niewiadów chce produkować amunicję artyleryjską kaliber 155 mm. Pociski mają służyć do armatohaubic AHS Krab i dział K9 Thunder. To amunicja kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa na wypadek wojny. Póki co, w zakładzie koło Ujazdu w powiecie tomaszowskim, na zgliszczach dawnej fabryki amunicji, działa coś na kształt manufaktury, produkującej granaty dymne, imitatory strzału armatniego czy miny sygnalizacyjne.

📢 Program obchodów 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu 30 sierpnia o godzinie 18 nastąpi otwarcie wystawy „Sakralia z kościołów ziemi wieluńskiej, w tym ze zbombardowanej fary” ze zbiorów Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej im. Biskupa Teodora Kubiny, Muzeum Ziemi Wieluńskiej. To jedno w wydarzeń poprzedzających obchody 1 września w Wieluniu. 📢 Awantura o baner na Tęczy w Wieluniu. Żenująca zagrywka stowarzyszenia czy przesadny żal radnych? Nie bez echa przeszedł na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej nowy baner, który pojawił się na ścianie budynku wieluńskiej Tęczy w miejsce wysłużonego już przez lata baneru odnoszącego się do tematy wybuchu II wojny światowej. Jak wytknęła przewodnicząca Rady Miejskiej, to nie czas ani miejsce na rozgrywki polityczne. 📢 Na sesji Rady Miejskiej w Wieluniu podziękowano za lata pracy odchodzącej dyrektor MiGBP w Wieluniu Po 16 latach na zasłużoną emeryturę odchodzi Iwona Podeszwa, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu. Poświęciła ona pracy w tej instytucji łącznie 40 lat i ma wiele powodów do zadowolenia, gdyż biblioteka doskonale funkcjonuje, przyciągając zarówno starszych jak i najmłodszych czytelników. Za te i wiele innych osiągnięć wieloletniej dyrektor podziękowano podczas sesji Rady Miejskiej w Wieluniu. Z życzeniami i kwiatami oraz pamiątkowymi upominkami pośpieszył burmistrz, przedstawiciele Urzędu Miasta, radni oraz zaproszeni goście.

📢 Jest apel o pomoc w ratowaniu XVII wiecznej świątyni w Konopnicy. Jak pomóc? Kościół św. Rocha w Konopnicy ma historię sięgającą początku XVII wieku. Posiada barokowy wystrój wnętrza i zabytkowe ołtarze. Niestety przez lata nie był remontowany, co sprawiło, że obecnie wymaga wielu prac, które poprawią jego stan techniczny. Ksiądz Mariusz Nabiałek, który został proboszczem parafii 3 lata temu, od razu po rozpoczęciu posługi, zabrał się za remont parafii. Do zrobienia wciąż jest jednak bardzo wiele, dlatego wystosował apel o ratowanie świątyni do wszystkich ludzi dobrej woli.

📢 Powrót Wieluńskiej Pielgrzymki z Częstochowy. Pątników powitali mieszkańcy Pielgrzymka z Wielunia do Częstochowy dobiegła końca. W środowe popołudnie 28 sierpnia przed godziną 19 pątnicy powrócili do Wielunia. Tradycyjnie kwiatami i uśmiechem witali ich mieszkańcy. Pielgrzymi weszli do miasta ze śpiewem na ustach. Były łzy wzruszenia i olbrzymia radość.

📢 Ogólnopolski Festiwal Drobiu 2024 w Uniejowie. Było smacznie i koncertowo Ogólnopolski Festiwal Drobiu 2024. To już druga edycja festiwalu. Wydarzenie po raz kolejny przyciągnęło do Uniejowa rzeszę producentów, przetwórców oraz konsumentów mięsa drobiowego, przedsiębiorców i ekspertów działających w branży drobiarskiej, miłośników i praktyków kuchni opartej na mięsie drobiowym, a także członków Kół Gospodyń Wiejskich. 📢 Tłumy w ProtectorPrestige Biała pod Wieluniem. Na klubowej scenie wystąpił Skolim Udanych koncertów w Protector Biała pod Wieluniem ciąg dalszy. Tym razem tłumy zjechały do klubu by bawić się na koncercie Skolima. Wciąż w ProtectorPrestige czeka na was także letnia scena w wyjątkowo pięknym klimacie. Już w najbliższą sobotę natomiast zakończenie wakacji z Cypisem. 📢 Dni Wieruszowa 2024 już w połowie września. Szykuje się pełna atrakcji impreza Mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych czekać będzie na tegorocznych Dniach Wieruszowa, które zaplanowane są na weekend 14-15 września. Na scenie wystąpią między innymi: Cleo, Guzior, Bryska, PaXon czy Golec uOrkiestra. Oprócz dobrej muzyki nie zabraknie też dobrego jedzenia i interesujących konkurencji sportowych.

📢 Co robić w weekend w Łódzkiem? Imprezy i wydarzenia 30 sierpnia - 1 września 2024 Co robić w weekend w Łódzkiem? Przedstawiamy propozycje imprez i wydarzeń od piątku, 30 sierpnia, do niedzieli, 1 września 2024, czyli na ostatnie dni tegorocznych wakacji. Sprawdźcie, co się będzie działo!

📢 Finisaż wystawy malarstwa wielunianki Marii Wolniewicz „Mania kwiatów” 26 sierpnia w czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej odbył się finisaż wystawy malarstwa wielunianki Marii Wolniewicz „Mania kwiatów”. Ekspozycję składającą się z 19 akwareli można było oglądać w galerii miejskiej książnicy od 3 czerwca. 📢 Towarzystwo Przyjaciół Wielunia zaprosiło na spacer po dawnej jednostce wojskowej. Od ćwierć wieku mieści się tam ośrodek różokrzyżowców Na terenie dawnej jednostki wojskowej w Wieluniu od niemal ćwierć wieku mieści się ośrodek konferencyjny Międzynarodowej Szkoły Złotego Różokrzyża. W niedzielę 25 sierpnia mieli okazję zwiedzać to miejsce uczestnicy pierwszej odsłony projektu „Historia blisko nas”, najnowszej inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Wielunia. Zobaczcie fotorelację ze spaceru po nieruchomościach służących przed dekadami wojskowym

📢 Dożynki Gminy Wieluń 2024 w Kadłubie. Mnóstwo dobrej zabawy podczas zmagań sołectw Dożynki Gminy Wieluń 2024 za nami. Tym razem święto plonów zorganizowane zostało w Kadłubie. Na tłumy przybyłych czekało mnóstwo atrakcji, pysznego jedzenia i dobrej muzyki. Nie zabrakło także zmagań sołeckich, które wypełnione były ciekawymi konkurencjami i gwarancją dobrej zabawy, zarówno dla uczestników jak i dopingujących.

