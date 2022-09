Poznajemy Wieluń! Odbył się kolejny polsko-ukraiński spacer po Starym Mieście ZDJĘCIA

W niedzielę 18 września kolejna grupa osób wzięła udział w spacerze po Starym Mieście w ramach projektu "Poznajemy Wieluń". Do udziału w społecznej inicjatywie zaproszono obywateli Ukrainy, którzy mieszkają na ziemi wieluńskiej. Ale nie tylko. W przechadzce z przewodnikiem i tłumaczem mogli wziąć wszyscy chętni.

- W dziejach Wielunia znajdziemy również czarne karty. Wszyscy wiemy, co wydarzyło się tutaj we wrześniu 1939 r. Dzisiaj to Ukraina jest areną działań wojennych, także zbrodniczych. Nasza inicjatywa jest także swego rodzaju gestem solidarności z obywatelami Ukrainy, który los skojarzył z naszym miastem - mówi Zbigniew Rybczyński z organizacji Obywatelski Wieluń, organizator wydarzenia.

Po zabytkowym centrum miasta oprowadziła uczestników Magdalena Kopańska, przewodnik Muzeum Ziemi Wieluńskiej, autorka książki „Sekrety Wielunia, Praszki i Wieruszowa”. Dodatkowo dla spacerowiczów przygotowano zestawy pysznych produktów lokalnych. Udział w wydarzeniu był bezpłatny.