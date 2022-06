Pożar na Starych Sadach. Kamil wyciągnął swoją sąsiadkę z palącego się mieszkania

Było parę minut po północy. Pan Kamil i jego narzeczona już spali. Nagle do ich drzwi ktoś zaczął się dobijać, prosząc o pomoc. Wstał i otworzył drzwi. Zobaczył swojego sąsiada, a za nim dym.

Myślałem na początku, że może to garnek czy patelnia się przypaliła i po prostu w panice nie potrafił sobie z tym poradzić i wyszedł prosić o pomoc. W tym amoku, w środku nocy wybudzony, tak mi się wydawało. Jednak, gdy wszedłem do tego mieszkania, oprzytomniałem. Uderzył mnie kłąb dymu, gryzącego, gęstego, niepozwalającego oddychać. Już wtedy wiedziałem, że to coś znacznie poważniejszego, niż garnek. Ręki przed sobą nie widziałem, tak było zadymione. I w tym momencie usłyszałem krzyk pana Ryszarda, żebym ratował jego żonę- wspomina sąsiad poszkodowanego w pożarze starszego małżeństwa.