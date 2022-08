Power Play będzie gwiazdą piątkowego Pikniku Województwa Łódzkiego w Ostrówku

Piknik Województwa Łódzkiego rozpocznie się w piątek o godzinie 14 i potrwa do 21. Przewidziano koncerty, gry i zabawy dla dzieci oraz kino plenerowe. Będzie można skosztować także pyszne potrawy, które przygotują Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Ostrówek.

Wystąpią:

-Roko i Colino(zespół dla najmłodszych)

-Dzieci z sekcji tanecznej z Ośrodka Kultury

-Zespół Śpiewaczy ,,Ostrowiacy” z Ostrówka

-Zespół Śpiewaczy ,,Nadwarcianki” z Konopnicy

-Zespół Śpiewaczy ,,Skomliniacy” ze Skomlina

-Zespół Śpiewaczy ,,Jankowskie Wolanki” z Woli Jankowskiej

-Kapela Podwórkowa z Ostrówka

-Roko i Colino(zespół dla najmłodszych)

-Dzieci z sekcji tanecznej z Ośrodka Kultury

-Zespół Śpiewaczy ,,Ostrowiacy” z Ostrówka

-Zespół Śpiewaczy ,,Nadwarcianki” z Konopnicy

-Zespół Śpiewaczy ,,Skomliniacy” ze Skomlina

-Zespół Śpiewaczy ,,Jankowskie Wolanki” z Woli Jankowskiej

-Kapela Podwórkowa z Ostrówka

Koncert gwiazdy wieczoru, czyli zespołu Power Play znanego chociażby z takich hitów, jak: “Zawsze coś (oj tam oj tam”, “Co ma być to będzie” czy “Lubisz to Lubisz” wystąpią w Ostrówku o godzinie 19.30. Piknik zakończy się dyskoteką w plenerze . Do wspólnej zabawy mieszkańców porwie DJ Damian Fojtar