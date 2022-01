Potrzebna pomoc dla bliźniaczek z Rodzinnego Domu Dziecka w Lubczynie

Natalia i Wiktoria - sześcioletnie siostry bliźniaczki do Rodzinnego Domu Dziecka w Lubczynie trafiły w styczniu 2021 roku. Sporo już w życiu przeszły, bo na skutek wcześniactwa są obciążone wieloma poważnymi chorobami. Niestety los nie był dla nich łaskawy i już kilka razy musiały znaleźć schronienie poza rodzinnym domem. Na szczęście w końcu trafiły do domu, który jest dla nich oazą spokoju, a rodzice zastępczy zapewnili im nie tylko miłość, czułość, ale i troskę. Choroby dziewczynek nie zniechęciły ich do tego, by zrezygnować z ich wychowania. Wręcz przeciwnie. Ze względu na ich słabości pokochali je jeszcze mocniej. A każdy dzień to walka o ich uśmiech, szczęście, a przede wszystkim zdrowie. Obecnie największym problem dziewczynek, który wymaga natychmiastowego działania, jest bardzo poważna wada wzroku polegająca na niedowidzeniu u jednej w ok. 50%, a u drugiej w ok. 60%.