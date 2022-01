Potrącenie pieszych na ul. 18 Stycznia w Wieluniu. 27-letni sprawca odpowie też za ucieczkę z miejsca zdarzenia

Znamy więcej szczegółów wypadku, do którego doszło na ul. 18 Stycznia w Wieluniu. 5 stycznia kilkanaście minut przed północą na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Sadową potrącone zostały dwie osoby - 55-letnia kobieta i 64-letni mężczyzna. Oboje trafili do szpitala, 64-latek doznał poważnych obrażeń ciała. 27-letni kierowca peugeota odjechał z miejsca zdarzenia, a niecałe dwie godziny później sam zgłosił się do wieluńskiej komendy policji.

- 27-latek został zatrzymany. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna w chwili zgłoszenia się do jednostki policji był trzeźwy. Został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzuty spowodowania wypadku, którego następstwem był ciężki uszczerbek na zdrowiu, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenia pomocy - informuje st. asp. Katarzyna Grela, rzecznik policji w Wieluniu.