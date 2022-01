Poszukiwany 24-letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego w rękach policji

Jak informuje rzecznik KPP w Wieruszowie, 7 stycznia w godzinach popołudniowych, policjanci wieruszowskiej drogówki sprawdzając wcześniej zgromadzone informacje dotyczące osoby poszukiwanej, w Osieku w gminie Galewice, zatrzymali do kontroli drogowej hondę civic.

Po wylegitymowaniu podróżujących pojazdem okazało się, że 24 – letni kierujący rzeczywiście od kilku miesięcy poszukiwany jest przez Sąd Rejonowy w Radomsku. W tej sytuacji funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego, który nie krył swojego zaskoczenia i zachowywał się agresywnie- informuje Damian Pawlak, rzecznik wieruszowskiej policji.

Jak się okazało, policja miała sporo uwag co do stanu pojazdu, za co kierowca został ukarany mandatem. Policjanci zatrzymali także dowód rejestracyjny pojazdu. Dodatkowo 24 – letni mieszkaniec powiatu wieruszowskiego odpowie przed sądem za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.