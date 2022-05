Poseł Paweł Rychlik został ojcem. Jego synek Jaś przyszedł na świat w piątek w wieluńskim szpitalu

Poseł jest wdzięczny personelowi wieluńskiego szpitala za profesjonalną opiekę.

Wieluńska porodówka to dobry wybór. Mimo, że warunki lokalowe odstają od dzisiejszych oczekiwań obsługa i troska położnych, lekarzy i pielęgniarek to wszystko przysłaniają. Chciałem za to serdecznie podziękować, za troskę i profesjonalizm pań i panów pracujących na tym oddziale - mówi Paweł Rychlik.