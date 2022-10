Porażka WKS z KS Rudziniec, w którym brylował atakujący wieluńskiej drużyny z czasów Plusligi. Statuetkę dla MVP wręczyła Magdalena Stysiak

Wieluńska siatkówka wróciła na drugoligowy poziom w 2020 r. W kolejnych dwóch sezonach WKS nie poniósł ani jednej porażki we własnej hali w fazach zasadniczych (przegrywał w Wieluniu tylko w fazie play-off i turnieju półfinałowym a awans do I ligi). To, od czego odzwyczaili się kibice, nastąpiło 15 października 2022 r. W tym dniu wieluński zespół przegrał u siebie 2:3 z KS Rudziniec.