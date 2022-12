Ponad 100 osób złosiło się na akcję honorowego krwiodawstwa w Wieluniu! FOTO

27 litrów oddanej krwi – takim wynikiem może poszczycić się mieszkaniec Wielunia Andrzej Faryś. W niedzielę 11 grudnia po raz kolejny wziął udział w akcji zorganizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy wieluńskim PCK. Sam też od niedawna jest jego członkiem.

- Przybyła ze mną bratanica, która oddaje krew drugi raz, oraz syn, żeby zobaczył, jak to wygląda, jeszcze wszystko przed nim. Wydaje mi się, że z racji takich a nie innych godzin otwarcia punktu krwiodawstwa na Sieradzkiej mało ludzi może z niego skorzystać, także takie akcje są jak najbardziej na duży plus – mówi pan Andrzej. - Cieszy tak duża liczba osób, które chcą się dzielić krwią. Oby 2023 był taki sam, albo i lepszy. Nie ma co spoczywać na laurach.