Pomóżmy chorej Mai z Wielunia. Jej leczenie można wspomóc wspierając licytację na allegro. To można wylicytować ZDJĘCIA

Maja zmaga się z chorobą syropu klonowego. Ze względu na późne rozpoznanie doszło do uszkodzenia mózgu. Wymaga stosowania bardzo kosztownej diety. Niezbędna jest też kompleksowa rehabilitacja i opieka wielu specjalistów. Marzeniem i celem Mai jest samodzielność. Jest niezwykle zdeterminowana, dlatego za naszym pośrednictwem jej rodzina i przyjaciele proszą o wsparcie jej leczenia.

Wsparcie dla Mai – pod taką nazwą w serwisie allegro trwają licytacje, z których dochód wspierać będzie leczenie i rehabilitację 18-letniej wielunianki. Licytacja potrwa do 23 sierpnia 2023 roku. Można wylicytować m.in. koszulki i piłki klubów sportowych z autografami wśród, płyty z autografami, obrazy, kalendarze, książki oraz ubrania. Znajdziecie je w naszej galerii.

- Bardzo wszystkich proszę o pomoc dla Majki. Tak jak nasze fenylaczki i ona potrzebuje specjalnej, niskobiałkowej diety.

Choroba syropu klonowego to schorzenie, w przebiegu którego organizm nie rozkłada trzech białek - leucyny, izoleucyny i waliny. W konsekwencji białka te oraz toksyczne produkty ich rozkładu odkładają się w organizmie, doprowadzając do jego stopniowego zatrucia, co może skończyć się śmiercią. Ze względu na bardzo rzadkie występowanie tej choroby Maja została jak na postać klasyczną bardzo późno zdiagnozowana. Śpiączka pozostawiła duże zmiany w jej mózgu. Dziewczynka jest upośledzona w stopniu umiarkowanym, objawowo ma porażenie czterokończynowe Pomóc Mai można dokonując wpłaty na konto - apeluje Angela Knop, jedna z inicjatorek akcji