Pomoc dla Ukrainy płynie lawinami, zbiórki dla polskich dzieci stanęły w miejscu

Łzy same napływają do oczu, kiedy przychodzi nam opowiadać o Kubusiu. Ile tragedii może spaść na jedno małe, niewinne dziecko? Ile jeszcze wycierpimy? Krytyczna wada serca jest jak bomba z opóźnionym zapłonem. Musimy walczyć, szukać ratunku dla własnego dziecka, schować dumę do kieszeni i prosić o pomoc dla niego. Nie boimy się już walczyć, nie boimy się prosić o pomoc. Boimy się tylko jednego – że go stracimy. Proszę, pomóżcie naszemu synkowi ! Każda przekazana złotówka jest dla nas na wagę złota- apelują rodzice Kubusia.