Policja apeluje: zadbajmy o bezpieczeństwo podczas prac w polu Natalia Ptak

Wakacje to dla wielu czas wypoczynku. Dla rolników jednak to przede wszystkim czas wytężonej pracy. Oprócz zbioru długo wyczekiwanych plonów, żniwa mogą nieść różnego rodzaju niebezpieczeństwa związane z niewłaściwym użytkowaniem maszyn rolniczych czy też angażowaniem dzieci w prace, mogące stanowić zagrożenie dla ich życia lub zdrowia. Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, bo chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.