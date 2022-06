Podsumowanie Międzynarodowego Konkursu Języka Angielskiego "The Big Challenge" w SP nr 4 w Wieluniu ZDJĘCIA

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu osiągnęli bardzo dobre wyniki w Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego "The big Challenge". Konkurs zorganizowali w wieluńskiej szkole nauczyciele języka angielskiego 28 kwietnia bieżącego roku w formie zdalnej. Wzięło w nim udział 31 uczniów SP nr 4.

Konkurs podsumowano w wieluńskiej podstawówce w środę 8 czerwca. Jak mówiła nauczycielka języka angielskiego z tej szkoły Filomena Adamczyk, "The Big Challenge" to konkurs z długa tradycją adresowany do uczniów w wieku od 12 do 16 lat. Konkurs powstał we Francji w 1999 roku.