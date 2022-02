Podatkowy "raj" czy podatkowy szwindel w Wieluniu? Włodarze innych gmin interweniują Marcin Stadnicki

Zrzut ekranu: Dziennikarskie Zero #35

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa reklamuje gminę jako "raj podatkowy" dla firm transportowych. Niskimi podatkami od środków transportu próbuje przyciągnąć do Wielunia firmy z innych miejscowości. I robi to skutecznie. Takie firmy "przeniosły" się już do Wielunia między innymi z gminy Ostrówek. Problem w tym, że przeniosły się fikcyjnie i jedynie podatki płacą w gminie Wieluń. Wójtowie i burmistrzowie z kilku powiatów postanowili interweniować i skierują do burmistrza i radnych pismo w tej sprawie. Jeśli to nie przyniesie skutku, sprawę zgłoszą do Ministerstwa Finansów i prokuratury. - Nie może być tak, że te firmy rozjeżdżają w naszych gminach drogi, które nie mało nas kosztują, a podatki płacą w Wieluniu. To nie tylko nieetyczne, ale niezgodne z prawem - mówi Burmistrz Działoszyna Rafał Drab.