Po rocznej przerwie wracają studniówki. Jako pierwsi poloneza zatańczą maturzyści z II LO w Wieluniu. Na bal wybrali nowe miejsce

Jak co roku, w styczniu rozpoczyna się studniówkowy maraton w Wieluniu. Już w przyszłą sobotę 15 stycznia pierwszego w tym sezonie poloneza zatańczą maturzyści II LO w Wieluniu. To również dobry moment, by powspominać, jak młodzież bawiła się w minionych latach!