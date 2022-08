Po 3 latach przerwy do Wielunia wraca Jarmark Franciszkański ARCHIWALNE ZDJĘCIA Daniel Sibiak

Po trzech latach przerwy do Wielunia wraca Jarmark Franciszkański. To świetna wiadomość dla mieszkańców, którzy zawsze licznie uczestniczyli w wydarzeniu, podczas którego mieli okazję zajrzeć do niedostępnych na co dzień zakamarków klasztoru Ojców Franciszkanów, kupić pyszne dania serwowane przez zakonników, wśród których prym wiodły pierogi, miód i słodkości oraz obejrzeć ciekawy program artystyczny.