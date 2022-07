Plenerowy występ orkiestr dętych i mażoretek w Wieluniu ZDJĘCIA, WIDEO

Publiczność usłyszała takie między innymi klasyki jak "Smoke on the Water" Deep Purple, „Thriller” Michaela Jacksona, czy „Seven Nation Army” The White Stripes. Koncert uatrakcyjnił występ mażoretek z Dzietrzkowic.

Muzyczne wydarzenie zorganizowało Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Co ciekawe, dyrektor MZW Jan Książek wystąpił w podwójnej roli. Po oficjalnym powitaniu chwycił za trąbkę i muzykował jako członek orkiestry.