Playing Family i Jerzy Małek Quartet wystąpili na XX Wieluńskich Spotkaniach Jazzowych im. Darka Szymanka ZDJĘCIA

W piątek 19 listopada o godz. 19 w Wieluńskim Domu Kultury rozpoczęły się XX Wieluńskie Spotkania Jazzowe im. Darka Szymanka. O tym, że wieluńska publiczność kocha jazz może świadczyć fakt, że bilety na piątkowe koncerty błyskawicznie się wyprzedały. Zanim na scenie pojawili się artyści głos zabrała dyrektor Wieluńskiego Domu Kultury Elżbieta Kalińska. Jak mówiła, jubileuszowa edycja spotkań jazzowych miała odbyć się dwa lata temu, niestety nie było to możliwe z powodu pandemii.

Okazało się, że w Wieluniu jest bardzo wielu wielbicieli jazzu, bo brakło biletów. Musieliśmy odmawiać odbierając telefony w ostatnim tygodniu, bo już nie było miejsc. Cieszę się z tego bardzo, bo to znaczy, że to, co robimy ma sens - mówił Kalińska.

Dyrektor WDK podkreślała, że spotkania to także okazja do wspomnień i właśnie od filmowego wspomnienia Dariusza Szymanka, pracownika WDK i perkusisty zespołu Old Traditional Jazz Band, którego imię nosi jazzowa impreza rozpoczęto wieczór w domu kultury.