Plac Kazimierza Wielkiego w Wieluniu po przebudowie będzie zamknięty dla ruchu samochodowego - zapowiada burmistrz ZDJĘCIA

- To nie będzie przestrzeń, którą będzie można swobodnie poruszać się samochodami. Będzie zamknięta dla ruchu kołowego, z wyjątkiem sytuacji nagłych. W czasie robót plac jest zamknięty i widzimy, że dzięki rondu nie tworzą się korki. Taką decyzją chcemy podkreślić, że to jest plac, a nie droga – wyjaśnił burmistrz Paweł Okrasa na sesji Rady Miejskiej.

Roboty między ratuszem i bankiem trwają od lutego br. W ostatnim czasie wykonawca przystąpił do układania kostki granitowej. Z tego materiału będą wykonane zarówno chodniki, jak i nawierzchnia placu, która do tej pory była asfaltowa. W ramach tej inwestycji wcześniej odnowiono chodniki od strony parku, ale tam pozostawiono tradycyjną kostkę.

W ocenie radnej Anny Dziuba-Marzec nie jest to korzystne rozwiązanie w kontekście mobilności i emitowanych spalin w centrum miasta. - Jeśli auta będą jeździć wkoło, to zanieczyszczeń będzie więcej, a nie mniej. Chyba powinnyśmy dążyć do tego, aby samochody jak najszybciej wyjeżdżały, a ci, którzy chodzą po centrum, oddychali w miarę dobrym powietrzem – argumentuje radna.