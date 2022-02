Piłsudskiego i Sienkiewicza w Wieluniu. Letnie wspomnienie sprzed lat

Tym razem na wirtualny spacer wybieramy się ulicą Piłsudskiego i Sienkiewicza w Wieluniu. Zobaczcie, kogo uwieczniono na fotografiach i jak na przestrzeni lat zmieniły się niektóre budynki i miejsca. Zdjęcia zostały zrobione w 2012 i 2017 roku. Zachęcamy do przejrzenia galerii.

Google Street View to popularna usługa, która przy użyciu milionów panoramicznych zdjęć przenosi świat realny do wirtualnego. Dzięki niej w dowolnej chwili możesz zajrzeć w dowolny zakamarek wybranej miejscowości. My również postanowiliśmy skorzystać z tej możliwości i przespacerować się tym razem po ulicy Piłsudskiego i Sienkiewicza w Wieluniu. Zobaczcie, kogo uwieczniono na zdjęciach Google Street View. Może wśród tych osób jesteś ty, albo ktoś z twoich znajomych. Wyposażony w rejestrator pojazd Google przemierzał te ulice w 2012 i 2017 r. i właśnie z tych lat pochodzą prezentowane w galerii zdjęcia.