Pijany kierowca spowodował kolizję. Wpadł też z narkotykami

W niedzielę 13 listopada 15 minut po północy dyżurny wieruszowskiej komendy wysłał patrol policji do miejscowości Ochędzyn Nowy w związku z kolizją, do jakiej doszło na drodze wojewódzkiej 482.

Jak ustalili policjanci, 23-letni kierowca audi A3 nie dostosował prędkości do warunków i uderzył w ogrodzenie posesji. Funkcjonariusze zbadali trzeźwość kierowcy, okazało się, że prowadził mając w organizmie 1,5 promila alkoholu. Policjanci w samochodzie 23-latka znaleźli tez plecak ze znaczną ilością narkotyków.

23-latek, mieszkaniec powiatu wieruszowskiego trafił do policyjnego aresztu. Stracił także prawo jazdy i pobrano mu krew do badań na obecność nielegalnych substancji.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania substancji zabronionych, posiadania urządzeń służących do niedozwolonego przerobu tych środków, oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Dokonano zabezpieczenia majątkowego na poczet przyszłych kar i środków. Za te przestępstwa grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności, nie uniknie on również odpowiedzialności za spowodowanie kolizji drogowej - informuje Piotr Siemicki.