Piesza i rowerzysta potrąceni w Wieluniu. Do obu wypadków doszło tego samego dnia

Do pierwszego wypadku doszło 8 grudnia około godziny 14.20 na ul. Sieradzkiej w Wieluniu. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń policjantów, 30-latek kierujący volvo wyjeżdżał z pobliskiej stacji paliw. Podczas włączania się do ruchu uderzył w jadącego chodnikiem 82-letniego rowerzystę. Senior z obrażeniami ciała trafi do szpitala. Jak informuje policja, badanie alkomatem wykazało, że obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Drugie zdarzenie miało miejsce tego samego dnia o godzinie 15.25 na ul. 3-go Maja w Wieluniu. Jak wstępnie ustaliła policja, 43-latka kierująca renault skręcając w prawo z ulicy Szpitalnej w 3-go Maja potrąciła 62-latkę wchodzącą na przejście dla pieszych. Piesza z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Tutaj też badanie alkomatem wykazało, że uczestniczki zdarzenia były trzeźwe.

Pamiętajmy, że rowerzyści i piesi w konfrontacji z samochodem są praktycznie bezbronni. Dlatego prowadząc samochód, zwracajmy szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego. Chwila nieuwagi, roztargnienie czy nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego mogą doprowadzić do tragedii- apeluje asp.sztab. Katarzyna Grela, rzecznik KPP w Wieluniu.