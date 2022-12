Piękny świąteczny klimat w Domu Seniora w Wieluniu

Seniorzy otrzymali również paczki w ramach projektu "Radosne Święta z Fundacją Biedronki", które ufundowała Fundacja Biedronki. Warto wiedzieć że do programu wraz Domem Seniora w Wieluniu zakwalifikowało się 370 placówek, a upominki otrzymało dzięki temu ponad 30 tysięcy podopiecznych takich placówek jak ta wieluńska.

Wdzięczność i szacunek za pamięć, fotografie same mówią o emocjach jakie tej chwili towarzyszyły. Była radość i zaskoczenie, była i skrycie uroniona łezka. To jest doskonałe dopełnienie tego czym jest to świętowanie, miłość, radość ale i pamięć o drugim człowieku, bliźnim, kiedy jest on w potrzebie- podsumowują opiekunowie z Domu Seniora w Wieluniu.