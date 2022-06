Piękne stopy na lato. Trendy i zabiegi- poleca Marta Woyciechowska z Mokrska, właścicielka "Babskim Okiem"

Musimy pamiętać że pedicure to nie tylko kolor na paznokciach. Przede wszystkim to dbałość o gładką skórę, paznokcie ale i troska o wygodę i komfort chodzenia. Doskonale wiedzą o tym ci , którzy zmagają się z wyrastającym paznokciem, zrogowaceniami, nagniotkami, zgrubieniami, które potrafią utrudniać codzienne chodzenie. Regularny pedicure to gwarancja zdrowego wyglądu stóp i dobrego samopoczucia na co dzień zapewnia Marta Woyciechowska z Mokrska właścicielka "Babskim_Okiem".